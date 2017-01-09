Kocaeli ‘Kar’tpostalları

Kocaeli’de yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Kocaeli’de yoğun bir şeklide yağan kar Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkardı. Etkili olan kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle bazı heykellerde oluşan görüntüler, süs havuzlarının donması, kuğuların havuzlarda yüzmesi güzel enstantanelere sahne oldu.

Derince bembeyaz

Son dönemin en etkili kar yağışı sonrası, bölgemiz beyaz örtüyle kaplandı. Kar birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkartırken, pek çok yerde olduğu gibi Derince’de de ‘kartpostalları’ aratmayacak görüntüler, güzellikler vardı. Yaz döneminde adım atılmayacak derecede yoğun, kalabalık olan Derince Harikalar Sahili Bölgesi sessiz, sakindi. Çocukların üstünden inmediği çizgi film karakterlerinin üzerleri karla kaplanmıştı.

Bembeyaz örtü içinde, sahilde yer alan birbirine paralel dalgalanan al Türk Bayrakları da birbirini tamamlayan bir görüntü oluşturuyordu.

İzmit'te seyirlik manzaralar

Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarını yanına alarak kartopu oynadı.

Kocaeli’de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Muhteşem kareler için TIKLAYINIZ