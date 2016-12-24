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Kocaeli Kent Konseyi 9. kez toplandı

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Kocaeli Kent Konseyi 9. kez toplandı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen seçimde yaklaşık iki yıldır bu görevi sürdüren Abdullah Köktürk, emaneti Adnan Uyar’a teslim etti. Seçimde Kocaeli’nin sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr Tahir Büyükakın ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’da hazır bulundu.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kent Konseylerini faydalı hale getirecek olan yaptığı çalışmalardır. STK’ların çatısı olan bu konsey, bende bu kentte fikrim var diyenlerin, görüşüme değer verir misiniz diyen düşünen ve bununla birlikte sosyal sorumluluk almak isteyen herkese açıktır. Kent Konseyleri, Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerine tavsiyeler vermesinin yanı sıra yol göstermesi gereken bir kurumdur” dedi.
Kent Konseyleri şehri sahiplenmeli diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Diğer bir amacınız da kentin kültürünü, ulaşımını, sağlığını, çevresini ve eğitimini ilgilendiren konularda fikir oluşturmak ve ışık tutmaktır. Bakınız Kent Konseylerinin lafının edilmediği ülkeler var. Dünya’nın hiçbir yerinde ideal bir ülke yoktur. İnsanoğlunun en güzel yönetim şeklinin demokrasi olduğunu görüyoruz. Demokrasilerle yönetilen ülkelerin kalkındığını ve daha onurlu durumda olduğuna şahit oluyoruz. Cumhuriyeti bize emanet edenlere minnettarız. Bu Cumhuriyeti zor şartlarda kurduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dedelerimizin bu Cumhuriyet’in kurulmasında büyük emekleri var” ifadelerini kullandı.

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