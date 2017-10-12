Kocaeli kent meydanı şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Valilik binasının bulunduğu alana yapılan kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşaatı hızla ilerliyor. Son yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, firma yetkililerinden inşaattaki son durumu öğrendi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur incelemeler sırasında Genel Sekreter İlhan Bayram'a eşlik etti.

Genel Sekreter İlhan Bayram, inşaatta çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade ederek, "Kazık imalatında yarıyı geçtik. Jet graut imalatını tamamladık ve duvar imalatına başladık. Diğer bir yandan da kademeli olarak hafriyat işlerine başlandı. Projemiz iki kademeli olarak yapılacak. İlk önce hafriyat işlerini tamamlayarak yer altı otoparkını bitireceğiz. 6 bin 600 metre kare alana sahip. Kente cazibe katacak kent meydanı çalışmalarında yerin 17 metre derinliğine inilerek diyafram duvarı uygulaması yapıyoruz" dedi.

Genel Sekreter İlhan Bayram, "Otoparkımız tamamlandığında 357 araçlık bir otoparkımız olmuş olacak. Bu bölgedeki otopark sorununu da çözmüş olacağız. Projemiz yer altı ve yer üstündeki çalışmalarıyla tam olarak tamamlandığında ise kentin yeni bir değeri olmuş olacak. Kente cazibe katacak bu projemizin çalışmalarında esnafımızın ve halkımızın çalışmalar sırasında gösterdiği duyarlılığı da bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.