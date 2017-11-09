Kocaeli laleler ile renklenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baharda boy gösterecek olan laleleri toprağa ekmeye başladı. Özellikle lale deyince Kocaeli’de akla gelen Sekapark, baharda yine renk cümbüşüne bürünecek. Nisan ayında laleler birbirinden ilginç figürlerle vatandaşlara keyifli bir seyir sunacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Sekapark’ta laleleri toprakla buluşturuyor.

TÜRKİYE HARİTASI VE EMOJİLER

2 milyon lale soğanı yoğun bir çalışmayla ekiliyor. Her gün 150 personel ekim çalışması yürüterek 105 bin adet lale dikimi gerçekleştiriyor. Bu yıl Sekapark’ta en dikkat çekici figür Türkiye haritası olacak. Bunun yanında sarı lalelerden oluşturulacak emojiler de çocukların ilgi odağı haline gelecek. Figürleri oluşturmak için ekipler yerli üretim birbirinden farklı renk lale kullanıyorlar.

İLGİ ODAĞI OLACAK

Sekapark başta olmak üzere Gebze, Başiskele ve yürüyüş yolunun bazı kesimlerine ekilen lale soğanları gün yüzüne çıkmak için Nisan ayını bekleyecek. Sekapark’ın simgesi haline gelen laleler baharda vatandaşların ilgi odağı olacak. Toplam 15 bin metrekare alana ekilen farklı renklere sahip laleler kenti süsleyecek. Sekapark’a ekilen lalelerle 20 farklı çeşitte figür oluşturuluyor.

EN GÜZEL LALEYİ SİZ YETİŞTİRİN

Öte yandan 13 Kasım Pazartesi günü paket lale satışı da başlayacak. Vatandaşların alıp ektiği lale soğanları Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan ‘En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin’ yarışmasına katılabilecek.