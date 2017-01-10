Kocaeli-Lübnan gönül köprüsü 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Lübnan Akkar ili Aydamun Belediye Başkanı Kamal Maksud ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

3 bin nüfuslu Aydamun beldesinde yaşayanların yaklaşık yüzde yetmiş beşi Türkmen nüfusu oluştururken, geri kalan kısmını da Hristiyan Araplar oluşturuyor. TİKA’nın da sahada aktif olarak hizmet verdiği Aydamun Belediyesi’ne bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabileceklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, TDBB aracılığıyla da farklı desteklerin verilebileceğini belirtti.

TDBB OLARAK SİZE DESTEK VEREBİLİRİZ

Ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı “Aydamun Beldesi’nde yaşayanlara selamımızı götürün” diyen Başkan Karaosmanoğlu, gönül köprüsünün kurulması açısından bu ziyareti çok önemli bulduğunu belirtti. Beldenizin gelişmesi için elimizden gelenin yapılmasına gayret edeceğiz vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da size proje desteği verebileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada ilişkilerimizin daha sıkı hale gelmesi için beraber adımlar atalım” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEN MEZUN BAŞKAN

Türkiye ile kurdukları ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu belirten Aydamun Belediye Başkanı Kamal Maksud, “Özellikle TİKA’nın birden fazla proje ortaya koyduğunu söylemek isterim. Hristiyanlarla beraber dost içerisinde yaşıyoruz. Şahsım ve buradaki diğer bir arkadaşım Türkiye’de üniversite eğitimi alan ilk öğrencileriz. Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurduk. Aynı zamanda ilk defa belediye seçimlerini girdik ve kazandık. Türkiye’den mezun bir Türkmen’in belediye başkanı olması çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Aydamun’u ziyaret ederken, kendisini ağırlama şerefine layık olduk” açıklamasını yaptı.

