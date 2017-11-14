Kocaeli Masterler berabere kaldı
Marmara Masterler Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kocaeli Masterler hafta sonu oynadığı maçta beraberlikle yetindi.
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Maltepespor’u ağırlayan temsilcimiz daha istekli ve atak gözükmesine rağmen 2-2 eşitliği bozamadı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda maçta temsilcimizin gollerinin ikisini de bir penaltıdan olmak üzere Serter attı. Temsilcimiz 7’nci hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk 3 içinde yer alıyor.
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Etiketler : Marmara Masterler Ligi, Maltepespor
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