Kocaeli Masterler berabere kaldı

Maltepespor’u ağırlayan temsilcimiz daha istekli ve atak gözükmesine rağmen 2-2 eşitliği bozamadı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda maçta temsilcimizin gollerinin ikisini de bir penaltıdan olmak üzere Serter attı. Temsilcimiz 7’nci hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk 3 içinde yer alıyor.

