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Kocaeli Masterler deplasmanda güldü

Kocaeli Masterler deplasmanda güldü

Marmara Masterler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli, önceki gün İstanbul’da oynadığı Pendik erteleme maçını kazanmasını bildi.

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Erol Pekinalp’in 15 ve 70’inci dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan temsilcimiz başarılı gidişini sürdürdü. Altıncı maçında beşinci galibiyetini alan, puan sayısı 16 yapan Kocaeli Masterler maç fazlasıyla Kasımpaşa’yı 1 puanla geçirip liderliğe yükseldi. Temsilcimiz bu haftayı bay olarak geçirecek.

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