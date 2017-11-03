Kocaeli Masterler deplasmanda güldü
Marmara Masterler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli, önceki gün İstanbul’da oynadığı Pendik erteleme maçını kazanmasını bildi.
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Erol Pekinalp’in 15 ve 70’inci dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan temsilcimiz başarılı gidişini sürdürdü. Altıncı maçında beşinci galibiyetini alan, puan sayısı 16 yapan Kocaeli Masterler maç fazlasıyla Kasımpaşa’yı 1 puanla geçirip liderliğe yükseldi. Temsilcimiz bu haftayı bay olarak geçirecek.
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