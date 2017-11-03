Kocaeli Masterler deplasmanda güldü

Erol Pekinalp’in 15 ve 70’inci dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan temsilcimiz başarılı gidişini sürdürdü. Altıncı maçında beşinci galibiyetini alan, puan sayısı 16 yapan Kocaeli Masterler maç fazlasıyla Kasımpaşa’yı 1 puanla geçirip liderliğe yükseldi. Temsilcimiz bu haftayı bay olarak geçirecek.