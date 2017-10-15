Kocaeli Masterler tahtı aldı
Marmara Masterler Ligi’nde dördüncü hafta maçları hafta sonu oynandı.
A+A-
Kocaeli Masterler, haf taya lider giren Esenler Trabzon engelini deplasmanda 2-0’lık sonuçla aştı. Goller Hasan Öztürk ve Haydar Koç’tan geldi. 3’te 3 yapan temsilcimiz böylece maç eksiğiyle grubun zirvesine çıktı. Esenler Trabzon’un 4 maçta 7 puanı bulunuyor.
Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : Marmara Masterler Ligi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.