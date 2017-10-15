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Kocaeli Masterler tahtı aldı

Kocaeli Masterler tahtı aldı

Marmara Masterler Ligi’nde dördüncü hafta maçları hafta sonu oynandı.

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Kocaeli Masterler, haf  taya lider giren Esenler Trabzon engelini deplasmanda 2-0’lık sonuçla aştı. Goller Hasan Öztürk ve Haydar Koç’tan geldi. 3’te 3 yapan temsilcimiz böylece maç eksiğiyle grubun zirvesine çıktı. Esenler Trabzon’un 4 maçta 7 puanı bulunuyor. 
 

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