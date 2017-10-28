Kocaeli medyasının demokrasi zaferi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumunda ”15 Temmuz Darbe Girişimi ve Kocaeli Medyası’nın tutumu” konulu araştırma ilgi çekti. Yapılan incelemede Kocaeli’de tirajları ve yayın politikaları farklı olan üç yerel gazetenin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı ilk andan itibaren halktan yana haberler yaptığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Oturumda ayrıca Kocaeli medyasının o gece yaptığı yayınlarla vatandaşları Milli İrade Parkı’na yönlendirerek sosyolojik bir karmaşanının da önüne geçtiği ifade edildi.



MODERATÖRLÜĞÜNÜ DR. YEŞİLDAL YAPTI

Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın yaptığı oturumda “Darbeler ve Yerel Medya” konusu ele alındı. Oturumda gazeteci Burçin Sağlam’ın yaptığı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Kocaeli Medyası’nın tutumu” konulu araştırma dikkat çekti. Sağlam, yaptığı sunumda 16 Temmuz-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında Özgür Kocaeli Gazetesi, Demokrat Kocaeli Gazetesi ile Kocaeli Gazetesi’nde yayınlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi ve demokrasi nöbetleriyle ilgili haberler ve fotoğrafları karşılaştırdıklarını ve önemli sonuçlara vardıklarını söyledi. Burçin Sağlam, yapılan incelemede Kocaeli’de tirajları ve yayın politikaları farklı olan üç yerel gazetenin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı ilk andan itibaren halktan yana haberler yaptığı sonucuna varıldığını açıkladı. Sağlam, darbe girişimine karşı Kocaeli medyasının aktif olarak yer aldığını da ifade ederek, “İnternet medyası, farklı görüşteki gazeteler darbeye karşı durduğunu gösterdi. Araştırmamızda fotoğraflara ve atılan manşetlere baktığımızda hemen hemen aynı ifadelere rastlıyoruz” şeklinde konuştu.



ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BU BİLGİLER ÖNEMLİ

Sunumun sonunda görüşlerini aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, darbe gecesinin kendileri için hala hafızalarda taze bir yeri olduğunu kaydederek, “Ancak on sene sonra çocuklarımız bunları okuyunca çok şey öğrenecekler. Bu sempozyumların amacı da tarihe not düşmektir” dedi.



KOCAELİ MEDYASI SOSYOLOJİK KARMAŞANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Oturumda Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Deveci, “15 Temmuz Darbe Girişimine karşı örgütlenme sürecinde yerel basının rolü: Kocaeli yerel basını örneği” konusundaki tebliğini sundu. Kocaeli yerel basınının darbe gecesinde halkı harekete geçirme konusunda önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Akın Deveci, bu sayede sosyolojik bir karmaşanın da önüne geçildiğini kaydetti. Deveci, 15 Temmuz gecesi ulusal kanallarda yayınların kesilmesine karşın Kocaeli medyasında böyle bir durumun yaşanmadığını da hatırlattı ve “Ulusal medyada yayınlar kesilmesine karşın, Kocaeli medyasında Cumhurbaşkanının halka yaptığı çağrı hep kaldı. Valinin yaptığı açıklamalar, Büyükşehir Belediye Başkanının elinde bayrakla darbeye karşı duruşu yapılan canlı yayınlarla halka sürekli iletildi. Bu son derece önemli bir durum. Yerel basının çoğu zaman gücü azımsanıyor. Ama tüm bunlara baktığımızda özellikle Kocaeli medyasının ne kadar önemli bir görev yaptığını görüyoruz” şeklinde konuştu.



27 MAYIS ASKERİ DARBESİNE BAKIŞ

Oturumda ayrıca 27 Mayıs 1960 askeri darbesine yönelik iki ayrı tebliğ sunuldu. Erzincan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Yavuz “Demokrat Partiye muhalif yayın yapan Erzurum basınında 1960 darbesi algısı” konusunda bir sunum yaptı. Ağrı Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Bilal Tunç ise “27 Mayıs Askeri Darbesinin Kocaeli’ndeki etkilerini” ele aldı.