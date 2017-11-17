Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu!
Kocaeli merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sürüyor.
Kerim YAVUZ
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