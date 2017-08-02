Kocaeli merkezli operasyon! 31 asker gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 30'u aktif olarak görev olarak görev yapan, 3'ü ihraç edilen toplamda 33 şüpheli hakında “silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlarından yakalama ve gözaltı kararı verildi.

31 KİŞİ GÖZALTINDA

Aralarında 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrencinin bulunduğu 31 kişi, bu sabah saatlerinde başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı faaliyet sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Firar durumda olan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediliyor.

Kerim YAVUZ