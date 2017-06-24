Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme

Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i Kandıra Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden İlyas A, İrfan E, Recep E, Ahmet M, Talip Ö, Selim Ö, Mehmet K, Gülnur A, Bülent E, Serhat E. ve Harun A. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova'da önceki gün düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 5 tabanca, 5 tüfek ve çok sayıda tarihi eser ele geçirilmişti.