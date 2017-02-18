Kocaeli Müteahhitler Birliği, kentsel dönüşümü görüştü

Zekai İren’in başkanı olduğu Kocaeli Müteahhitler Birliği, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

KOTO Beytül Kebap Salonu’ndaki buluşmada, “Kocaeli’nde İnşaat Sektörünün Yükselişi” konulu değerlendirme toplantısı yapan müteahhitler sorunları ele aldı, Kentsel Dönüşüme nasıl katkı sağlanabileceğini ele aldı.



Müteahhitler Birliği’nin programına KBB İmar Daire Başkanı Osman Günler, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Ataç, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek ve Kocaeli Müteahhitler Birliğinin üyeleri katıldı. 85 üyesi bulunan Birliğin Kahvaltı ile gerçekleşen etkinlikte Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Zekai İren ve Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Haldız, Abdullah Üstübi, Ulaş Erenkaya, Volkan Kavşut, Faruk Mamik, Ceyhan Çağlayan, Mehmet Olhan, Köksal Söğüt, Muhammer Çelik, Oğuzhan Keleş, Abdullah Binbay ev sahipliği yaptı. Başkan Zekai İren “Hedefimiz 2017’de kentsel dönüşümü ciddi bir seviyeye ulaştırmak” dedi.

5 BİNİN ÜZERİNDE MÜTEAHHİT VAR

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Zekai İren, ilimizde 6.600 civarında müteahhidin bulunduğunu hatırlattı, konutların 3-4 katla sınırlandırılması ve kentsel dönüşümün hayata geçirilememesinden kaynaklanan sıkıntıları masaya yatırdı.

İmara dayalı büyük sıkıntıların bulunduğundan söz eden Zekai İren, “Kocaeli Büyükşehir Kentsel mastır plan hazırlamış. Özellikle şehrin kuzeyinde sorunlu bölgeler var. Bunların biran önce çözülmesi gerekiyor. Hedefimiz 2017’de kentsel dönüşümü ciddi bir seviyeye ulaştırmaktı. Maalesef 15 Temmuz bu planlarımızı geriye attı. Mart ayında inşallah verileri en iyi şekilde alacağız. Kentsel dönüşümle yeni yapılanma ve yeni bir vizyon olacak. Daha çevreci yaşam alanları planlıyoruz ve zaten konut satışında da bunu göreceksiniz. İyi projelerle inşallah 7-8 kat olacak. Bu da ancak mevzuatları yerine getirmekle mümkün olacak” dedi.

MÜTEAHHİTLERİN TALEPLERİ

Gayrimenkul ve proje çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan İren, “Türkiye’de arsa payında en düşük ikinci il Kocaeli. Bu kentte en az 30-40 yıl inşaat sektöründe yoğun iş var. Gelin proje ofisleri yapıp, kenti doğru yapılaştıralım. Kocaeli’de güven ve imaj sıkıntımız var. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı hataları, maalesef hepimiz çekebiliyoruz” diye konuştu.

Konut ve inşaat piyasasını kaliteli ve sürdürülebilir kılmak için Müteahhitlik Hizmet Yasasının çıkartılması, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi, yurtdışına satılan konutların ihracat kapsamında değerlendirilip teşvik desteği verilmesi, belediyelerin ruhsat ve iskanda ki aşırı evrak ve bürokratik taleplerinin dünya sıralamasında 94. sıralamadan daha alt sıralamalara gelmesi, inşaat sektöründe inovasyon ve yetkin işgücünün desteklenmesi, Kentsel dönüşüm ve imar kanunun gerçek şehirciliğe göre entegre edilmesi, Kamu İhale Yasası’nın sil baştan sektörle birlikte hazırlanması, Ülkemizde uluslararası konut ve inşaat fuarı düzenleme talebin desteklenmesi, çalışanların SSK primlerinin vergi ve stopaj kısımlarının düşürülmesi gibi konular da müteahhitlerin buluşmasında ele alındı.

UZUNKAYA: “ ACIMASIZ HAKSIZ REKABET VAR”

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da acımasız rekabetten söz etti, “Kocaeli’de bazı alanlar artık doymuş. Müteahhitlik tam anlamı ile yapılmış değil. Sit alanları yapıyorsunuz. İnşaat sektörünü bilmeyen ben müteahhittim diye girip ve bunlara çanak tutan meslek grupları da söz konusu. Bunları kendi içiniz de ayıklamalısınız, nitelikli eleman yetiştirmiyorsunuz. Bunların sınıflarını açıp belirlemelisiniz. Bizler devlet olarak sizleri çok yakın takip eden kurumlarız. Lütfen motivasyonunuzu bozmayın. Ekonomi birilerin söylediği gibi zor durumda değildir. Ülkemiz emin adımlarda varmak istediği hedeflere varacaktır. Biz her zaman kurum olarak yanınızda olacağız” dedi. Toplantı da birliğe yeni üye olan 15 kişiye de sertifikaları törenle verildi.

