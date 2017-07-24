Kocaeli Niğdeliler Başkanı Bozok'tan teşekkür

Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Bozok, memleketi Niğde’nin şehidi 15 Temmuz darbe gecesinin seyrini değiştiren Kahraman Ömer Halisdemir’in adını yaşatarak kültür merkezi açan büyükşehir belediyesine şükranlarını iletti. 22 Temmuz Cumartesi günü büyükşehir belediyesi organizasyonluğunda tüm protokol üyelerinin katılımıyla Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu beldesinde gerçekleşen açılıştan oldukça memnun kaldığını ifade eden Bozok şunları söyledi:

ÇOK GURURLANDIRDI

“Ben Niğdeliyim ama 40 yıldır Kocaeli’de yaşıyorum. Artık Kocaelili sayılırım. Niğde’mizin evladı şehit Astsubay Ömer Halisdemir sadece bizim değil Tüm Türkiye’nin kahramanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Açılışa katılan Başta Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, il başkanları ve siz basın mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Büyükşehir belediyesinin kusursuz ev sahipliği beni çok gururlandırdı”

Çiğdem ARMAĞAN