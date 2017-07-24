  • BIST 107.339
  • Altın 142,871
  • Dolar 3,5428
  • Euro 4,1252
  • Kocaeli 25 °C

Kocaeli Niğdeliler Başkanı Bozok'tan teşekkür

»
Kocaeli Niğdeliler Başkanı Bozok'tan teşekkür
Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Bozok, memleketi Niğde’nin şehidi 15 Temmuz darbe gecesinin seyrini değiştiren Kahraman Ömer Halisdemir’in adını yaşatarak kültür merkezi açan büyükşehir belediyesine şükranlarını iletti. 22 Temmuz Cumartesi günü büyükşehir belediyesi organizasyonluğunda tüm protokol üyelerinin katılımıyla Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu beldesinde gerçekleşen açılıştan oldukça memnun kaldığını ifade eden Bozok şunları söyledi:

ÇOK GURURLANDIRDI
“Ben Niğdeliyim ama 40 yıldır Kocaeli’de yaşıyorum. Artık Kocaelili sayılırım. Niğde’mizin evladı şehit Astsubay Ömer Halisdemir sadece bizim değil Tüm Türkiye’nin kahramanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Açılışa katılan Başta Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, il başkanları ve siz basın mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Büyükşehir belediyesinin kusursuz ev sahipliği beni çok gururlandırdı”

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maşukiye’nin taksi sorunu24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var23 Temmuz 2017 Pazar 22:32
  • Rektör Mehmet Nuri Nas, hayatını kaybetti23 Temmuz 2017 Pazar 16:53
  • Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti23 Temmuz 2017 Pazar 16:18
  • Bilinmeyen numaralara rekor harcama23 Temmuz 2017 Pazar 13:45
  • Sosyal medyada örgütlenip koşu yaptılar23 Temmuz 2017 Pazar 13:21
  • Büyükşehir küresel ısınma için tedbir alıyor23 Temmuz 2017 Pazar 11:51
  • “İyilik yapayım derken çevreyi kirletmeyelim”23 Temmuz 2017 Pazar 11:47
  • Diyarbakır’a “Kardeşlik Parkı”23 Temmuz 2017 Pazar 11:45
  • Türkiye’de bir ilk!23 Temmuz 2017 Pazar 11:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti