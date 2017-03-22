Kocaeli nüfusunun sadece yüzde 30’u...

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 31 Ocak 2017 tarihinde kamuoyuna duyurulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) (31/12/2016 tarihi itibariyle) sonuçlarını farklı boyutlarda değerlendirmeye devam ediyor.

TÜİK Kocaeli’de yaşayan 1 milyon 830 bin 772 kişiden 544.030’unun (% 29,84) Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı olduğunu, 1.278.985 kişinin ise (% 70,16) diğer il nüfusuna kayıtlı olduğunu açıkladı.

ERZURUMLULAR İLK SIRADA

Kocaeli’de, Erzurum nüfusuna kayıtlı 83.538 kişi (% 4,582) ile Erzurumlular ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada 69.059 kişi (% 3,788) ile Sakarya, 60.643 kişi (% 3,327) ile Kars ili nüfusuna kayıtlılar bulunuyor. Kocaeli’de 60.004 Trabzon, 58b.155 Giresun, 48.152 Ağrı, 45.307 Ardahan, 40.259 Samsun, 40.225 Ordu nüfusuna kayıtlı kişi yaşıyor.

Kocaeli’de ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 623 kişi (%0,034) ile Hakkari alıyor. 1.149 kişi (% 0,063) ile Burdur, 1.409 kişi (% 0,077) ile Muğla, 1.632 kişi (% 0,090) ile Kilis ili nüfusuna kayıtlı kişi yaşıyor. Antalya, Karaman, Şırnak, Denizli, Aydın ve Adıyaman doğumlular; Kocaeli’de azınlıkta olan diğer isimler.

İSTANBUL’DA 58.025 KOCAELİLİ

Kocaeli nüfusuna kayıtlı olup, başka illerde yaşayanlarla ilgili istatistik de TÜİK tarafından yayınlandı.

Kocaeli dışında, en fazla Kocaeli doğumlu kişi İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 58 bi8n 25 Kocaeli doğumlu bulunuyor. Sakarya’da 11.385, Bursa’da 6.912, İzmir’de 6.053, Ankara’da 5.786, Yalova’da 3.820, Antalya’da 3.363, Tekirdağ’da 2.452, Muğla’da 2.236 Kocaeli doğumlu kişi yaşıyor. Bu rakamlar da özellikle, emeklilik sonrası Kocaeli doğumluların Türkiye’nin denizi olan, tatil beldelerine yerleştiğini ortaya koyuyor.

KİLİS’TE 14 KOCAELİLİ

Kocaeli doğumluların en az oranda yaşamlarını sürdürdükleri iller ise Tunceli(69), Osmaniye(62), Adıyaman(60), Yozgat(56), Iğdır(53), Kırşehir(48), Bingöl(46), Ardahan(45), Karaman(43), Kilis(14) olarak sıralandı.