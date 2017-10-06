Kocaeli pilot il seçilmişti! 800 emlakçı sisteme dahil edildi

KOCAELİ'DEN 800 EMLAKÇI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, emlakçılara yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. İlk olarak 800 emlakçı sisteme dahil edildi. Pilot bölge olarak Kocaeli’de sistem uygulanmaya alındı. Yürürlüğe sokulan çalışma ile aracılık faaliyetleri lisans almış kişiler eliyle yürütülecek. Sektörün önemli bir parçası olan emlakçılar da sistem ile yasal bir zemine kavuşmuş oldu.

WEB-TAPUYA EMLAKÇILAR DAHİL EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemine emlakçıları da ekledi. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için emlakçılara sorumluluk vererek sisteme dahil edildi.

Getirilen sistemle emlakçıya ve taşınmaza yönelik aracılık mesleğini disiplin altına alacak, bu faaliyetlerin lisans almış kişiler eliyle yürütülmesi sağlanacak. Emlakçılar, artık tapu müdürlüklerine kaçak vekalet ile değil de yetkili bir şekilde gidecek. İlk pilot il olarak seçilen Kocaeli’de uygulanmaya koyuldu. Kocaeli emlakçılar odasında kaydı bulunan 800 emlakçı sisteme dahil edildi. İkinci pilot şehir Sivas olacak. Uygulama oturdukça da tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak.

Pilot il Kocaeli.. Tapu ve kadastroda yeni dönem! Bundan sonra...