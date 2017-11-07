Kocaeli Polisi aranan 35 şahsı yakaladı

35 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli’de de sabah 06.35’te bütün ilçelerde düzenlenen uygulamaya 326 personelden oluşan 139 ekip katıldı. Yapılan uygulama kapsamında, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, ruhsatsız tabanca bulundurma, taksirle ölüme neden olma, görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde bulundurma, bilişim sistemleri suretiyle dolandırıcılık ve benzeri suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 35 aranan şahıs yakalandı. Uygulamaların bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ

