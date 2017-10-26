Kocaeli polisi göz açtırmıyor

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Ekipler tarafından Kartepe’de düzenlenen 4 ayrı operasyonda 289 kilo 446,49 gram kubar esrar, 27 kilo 500 gram toz esrar, 46 kilo 1,7 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler ilk olarak Kartepe-Eşme ve Uzuntarla mahallelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi ile uyuşturucu satan 3 torbacıyı gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında 1,07 gram kokain, 6,49 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 200 dolar para ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.