Kocaeli polisinden dev operasyon! 22 kişi...

ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacı ile ilimizde Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde, Asayiş Şube, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlükleri ile Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince Dilovası, Gebze Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçe emniyet personellerinin katılımı ile 94 ekip, 361 personel ile operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında yağma, suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama v.b suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim YAVUZ