Kocaeli polisinin yeni silahı drone savar
Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında polis drone savar ile ilk kez hazır bekledi.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü drone savar kullanmaya başladı. Harp Arge tarafından üretilen yerli drone savar, İzmit'te ilk defa Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kullandı. Kameralı, uzaktan kumandalı hava araçlarının sinyallerini bozan ve kontrol dışına çıkartan drone savar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce eğitimleri tamamlandıktan sonra kullanılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde polis, drone savar ile hazır bekledi.
YASAKLANMIŞTI
İnsansız Hava Aracı(Drone) araçlarının kullanımına emniyet tarafından yasak gelmişti. Özellikle resmî törenlerde drone uçuşu yasaklanmıştı
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, drone savar
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