Kocaeli Rallisi'nde şampiyon belli oldu

Rallide ekipler, 2 gün boyunca 96,30 kilometresi özel etap olmak üzere 290 kilometre yol katetti.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların sonunda, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi birinci, Toksport WRT'den Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu ekibi ikinci, Ford Motorsport Turkey'den Cem Alakoç-Mehmet Çelik takımı ise üçüncülüğe ulaştı.

Resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre, 2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Burak Çukurova-Vedat Bostancı şampiyon tamamladı.

İzmit'te bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren ekiplere kupasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Ford Otosan Gölcük Fabrikası Müdürü Müjdat Tiryaki ve diğer ilgililer verdi.

Organizasyonda, Fiesta Rally Cup son yarışında ise genel klasman birinciliğini Cem Alakoç-Yusuf Çelik, ikinciliğini Eytan Halfon-Erhan Arıkan, üçüncülüğünü de Kağan Karamanoğlu-Cem Bakançocukları elde etti.