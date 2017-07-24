Kocaeli rekor kırdı!

TÜİK'ten açıklanan verilere göre Doğu Marmara'da en fazla konut Kocaeli'de satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayı Türkiye geneli konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu.

EN FAZLA KONUT KOCAELİ'DE SATILDI

Doğu Marmara Bölgesi'ne bağlı illerde 2017 yılı Haziran ayında en fazla konut satışı Kocaeli’de gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, Kocaeli’de 2 bin 865 konut, Sakarya' da bin 528 konut, Düzce'de 480 konut, Bolu'da 464 konut ve Yalova'da 598 konut satışı gerçekleşti.

