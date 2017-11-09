Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni sezonda yeni projeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonda yeni projelerle tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 2017-2018 sezonunda Keşanlı Ali Destanı ile perdelerini açan Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda, 20 yılda 125 oyun sahneledi. Şehir Tiyatroları bu sezonda 2 yeni çocuk oyunu ve Milli İrade Destanı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması'nda birinci olan "Hikaye" adlı eseri sahneleyecek. "Uykudan Önce Tiyatro" projesi ile çocuklara, aileleri ile birlikte canlı performans izleme fırsatı sunacak.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yeni sezonunu değerlendiren Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, "Bu sezon çocuk seyircilerimize yöneleceğiz. Geleceğimizin onlardan geçtiğini iyi biliyoruz. Geçmiş dönemlerdeki en büyük eksiklerimizden bir tanesi çocuk seyircilerimizle yeterinde ilgilenememiş olmamızdır. Bu sene sahneleyeceğimiz, önemli bir klasik olan çocuk müzikalinin provaları devam ediyor. Daha önce yapılan, uykudan önce tiyatro projesini bu sene tekrar hayata geçireceğiz. Uykudan Önce tiyatro projesinde sahnelenecek olan çocuk oyunlarını aileler, çocukları ile birlikte seyredecekler. Yeni sezonda çocuk oyunlarına ağırlık vereceklerini söyleyen Fatih Sevdi, "Aralık ayında çıkacak olan çocuk oyunundan sonra 2018 yılı Şubat ayının sonunda yeni bir çocuk oyununu daha sahneleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Destanı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması'nda birinci olan Firdevs Aylin Tez'in, "Hikaye" adlı eserini sahnelemek için çalışmalara başladıklarını belirten Fatih Sevdi, "Oyunun çalışmaları başladı. Yarışmanın kuralı gereği birinci olan eseri sahneleyeceğiz. 2018 yılı Şubat ayı sonunda Hikaye adlı oyunumuz seyirciyle buluşacak" dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda daha önceki yıllarda gerçekleştirilen okuma tiyatrosu projesini Aralık ayından itibaren yeniden gündeme taşıyacaklarını belirterek, "Okuma tiyatrosunu daha önceki yıllarda sadece 27 Mart haftasında yapıyorduk. Şimdi biz bu çalışmayı bütün sezona yayıp, her ay en az iki hafta olmak koşuluyla seyircilerimize okuma tiyatrosu sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirilen tiyatro okulunu tekrardan hayata geçirmek için yönetimle istişarelere devam ettiklerini belirten Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, "Tiyatro okulunun altyapısını tamamlayıp daha geniş bir müfredatla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şehir Tiyatrolarındaki oyuncularımızın katılacağı teorik ve pratik ders müfredatının haricinde, dışarıdan gelecek usta oyuncu ve yönetmenlerle gerçekleştirilecek olan atölyelerde konuklar deneyimlerini paylaşacak" ifadelerine yer verdi.