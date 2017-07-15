Kocaeli tek yürek

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasının 1’inci yıldönümü bugün bütün yurtta ve ilimizde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılıyor.

İlimizde de Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı) 15 Temmuz kalkışmasında vatan ve demokrasi uğruna canlarını veren 249 şehit anılıyor. İlimizdeki etkinlikler bu akşam saat 20.30’da başladı. Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Milli İrade Alanı’nda, anma programları için yoğun güvenlik önlemi alındı. Alan girişlerine yerleştiren kabinlerde emniyet güçleri anma programına girenleri tek tek arayarak içeriye aldı.

Öte yandan Milli İrade Alanı’nda, çok sayıda çevik kuvvet aracı ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alana giriş çıkışlar da polis araçları hazır bekletildi. Ayrıca alana gelen vatandaşlar için ücretsiz su ve bayrak dağıtımı yapıldı. Program öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi sahne alarak katılımcılara gösteri yaptı. Programa Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı Metin Gürak, Gölcük Donanma Komutanı Veysel Kösele, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Başkanı Haluk Görgün, AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ilçe kaymakamları katılım sağladı.

YILANDAN DAHA YILANDILAR

Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Karaosmanoğlu, “FETÖ’cü hainler ülkemizi işgal etmeye yeltendi. Hayasızca saldırdılar. Asker kılığına girdiler, Mehmetçiğin üniformasına ihanet bulaştırmaya çalıştılar. Bizim tank ve helikopterlerle üzerime bomba yağdırdılar. Meclisimizi bombaladılar. Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlediler. Üstünde gömlekten başka bir şey olmayan insanlarımıza kıydılar. Akrepten daha akrep, yılandan daha yılandılar. 249 şehit verdik. Bunlardan biri de Ömer Halisdemir'dir. Halisdemir, komutanından aldığı emirle öleceğini bile bile şehadete yürümüştür. O kahramanın memleketi Niğde’de, bizler Ömer Halisdemir Parkı’nı hizmete açtık. 22 Temmuz’da aynı yerde bu kez onun vasiyeti olan kültür merkezinin açılışını yapacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİK

Karaosmanoğlu şunları söyledi:

“O gece biz Türkiye’nin tarihini değiştirdik. Canımız pahasına vatanı düşmana, şerefsize teslim etmedik. Etmeyeceğiz. Bir öldük bin doğduk. Şehitler tepesini boş bırakmadık. Tankları çıplak elle engelleyen halka kim ne yapabilir ki? Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Ezanımızı dindiremeyeceksiniz. Darbe üzerinden 1 yıl geçti. FETÖ’cü hainler adalet önünde hesap veriyorlar. Dünya döndükçe hain damgasıyla yaşayacaklar. Öbür dünyada onlara cehennem azabı var. Tankların önünde duran o kadınlar var ya onlara hürmet ediyorum. Aziz millete mensup olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. FETÖ’cü hainler emellerine ulaşsaydı. Türkiye’yi Suriye’ye çevireceklerdi. Türkiye’yi boğacaklardı. Zafer bizim oldu.

HAK ETTİĞİ CEZALARI ALACAKLAR

Vali Hüseyin Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin 100. Yıl dönümü için hedefler koymuştu. Bunlardan biri de 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi içinde olmaktır. Terörle başarı elde edemeyenler 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmışladır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi başarılı olmuştur. Darbe engellenmiştir. Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. 15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin bir kez daha dünyaya gösterildiği gündür. Demokrasimize kast eden, gelişen ülkemizin önünü kesmek isteyen hainlere karşı dik duran tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Darbe girişimine katılan FETÖ ile ilişkisi olan bütün kurum ve kuruluşlara karşı adli soruşturmalar devam etmektedir. Hak ettikleri cezaları alacakladır.

Çiğdem ARMAĞAN