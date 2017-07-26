Kocaeli Tıp’ta kemik iliğinden kök hücre tedavisi

Özel Kocaeli Tıp Merkezi’nde bel, boyun, diz kireçlenmesi ve romatizmal hastalıklarda kemik iliğinden kök hücre tedavisine başlandı.

Yeni tedavi uygulaması ile ilgili Özel Kocaeli Tıp Merkezi’nde basın açıklaması düzenlendi. Toplantıya; Özel Kocaeli Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, Fizik Tedavi Uzman Dr. Hatice Ergüner katıldı.

Toplantıda ilk konuşan Özel Kocaeli Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, “Yeni başlayan bir tedavi yöntemine başladık. Bakkala bile arabayla giden bir toplumun bu hareketsizliğe bağlı karşılaştığı sorunlar var. Kas ağrıları, kireçlenme derken insanlar kendilerini ameliyat masasında buluyor. 40 kişiden oluşan bir fizik tedavi ünitemiz var. Hastanın durumuna göre kemik iliğinden tedavi yöntemini Hatice hanım, ihtiyaç duyulan yerlere uyguluyor” dedi. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hatice Ergüner, “En fazla kök hücre kemik iliğinde bulunmakta. Kemik iliğinden kök hücreleri alarak asıl tedavi edilecek hücreleri kişinin ilgili bölgelerine uyguluyoruz. İşlemimiz yaklaşık yarım saat sürüyor. Kök hücre kan gibi daha sonra tekrar oluşuyor. Asıl tedaviyi 3 hafta sonra uyguluyoruz. Özellikle kireçlenmelerde, bel boyun fıtıklarında, spor yaralanmalarında, iyileşmeyen yaralanmalarda uygulanabiliyor” dedi.

KÖK HÜCRE NEDİR?

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hatice Ergüner açıklamasına şöyle devam etti:

-"Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, farklı organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kıkırdak, karaciğer, sinir ve cilt hücreleri gibi hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi aynı hücreleri oluştururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farklı olarak belirlenmiş bir fonksiyonları yoktur. Bu yüzden aldıkları sinyale göre farklı hücre tiplerine dönüşebilirler.

KEMİK İLİĞİNİN KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ

Kök hücreler kemik iliğinde uygun bir yuva içinde (niş) bulunurlar. Niş içinde yerleşmiş olan kök hücreler çoğalma sinyali almadığı sürece sessiz formdadır. Periferik kanda hücrelerin eksilmesi sessiz konumdaki hücrelere uyarı olarak gelir. Bu uyarılar ile çoğalma sinyali alan kök hücre kendi kendini yeniler, bir kısım kök hücre de gereksinim duyulan hücre tipine farklılaşır. Biz de kliniğimizde kök hücrelerin bu özelliklerinden faydalanarak kas iskelet sistemi hastalıklarında gerek kandan gerekse kemik iliğinden alınıp hazırlanan kök hücre tedavileri uygulamaktayız.

KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Eklem ve kıkırdak bozuklukları, Kireçlenemeler (Bel Boyun Diz Kireçlemeleri), Omurga ve intervertebral disk dejenerasyonları, Tendon ve bağ problemlerinde (tenisçi dirseği, omuz impingement sendromu gibi), Kaynama gecekmesi olan kırıklar, Romatizmal dejeneratif hastalıklar, Diyabetik yaralar, Enfekte yaraların tedavisi, Güç iyileşen yaralar, Dekubit ülserleri, Çene eklemi destruksiyonu, Anti-aging uygulamaları, Proloterapi uygulamaları, Bel boyun fıtıkları, Menisküs yırtıkları

KÖK HÜCRE NASIL ELDE EDİLİR?

Kök hücre hazırlanması özel ekipman ve eğitim gerektiren bir işlemdir. Kök hücreler en kolay iki şekilde elde edilebilir. 1’inci yol; Hastadan damar yolu ile yaklaşık 40-80 cc kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan tüpleri özel işlemlerden geçirilir. İşlem tamamlandıktan sonra elde edilen kök hücreler ve iyileşme sağlayan faktörler uygulanmak istenen bölgeye uygulanır. 2’inci, yol; Hastanın kemik dokusundan özel aparatlar ile istenildiği kadar kemik iliği alınarak 1. yoldaki işlemler yapılıp hazırlanan kök hücreler istenilen bölgeye uygulanır. Kök Hücreyi kemik iliğinden hazırlamanın, damar yoluyla hazırlamadan farkı; hem bütün kök hücre tiplerini içermesi, hem de çok daha nitelikli ve daha çok sayıda kök hücre içermesidir.

NEDEN KEMİK İLİĞİ İLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ?

Damar yolu ile alınarak elde edilen kök hücrelerle, tedavi yöntemi olarak, uygulanan PRP(Plataler-Rich-Plazma)’de trombositten zenginleştirilmiş plazmadan faydalanılırken, CGF (Concentrated Growth Factor)‘de ise trombositlerin içindeki konsantre büyüme faktörlerinden faydalanılır. CGF’de aynı zamanda elde edilen konsantre growth faktörün ufak bir miktarı damar yolu ile geri verilerek kemik iliği uyarılır, böylece kemik iliğindeki kök hücrelerin, hasarlı bölgeye gitmesi de hedeflenir. PRP ve CGF kişinin leğen kemiğinden alınan kemik iliğinden elde edildiğinde kandakine oranla çok daha yüksek sayıda nitelikli ve tedavi edici hücrelerden direkt olarak faydalanmayı sağlar. Uygulanan yöntemler ağrı kesici değil tedavi edicidir. Genellikle Kemik İliği’nden Kök hücre tedavisini birer ay arayla 2 seans CGF ile desteklenir. Aynı bölge için yılda bir kez kemik iliği ile kök hücre tedavisi uygundur. Farklı bölgelerdeki rahatsızlıklar için bu süre beklenmeden yeniden kemik iliği alınarak uygulama yapılabilir.”

Ayşegül KALAYCI