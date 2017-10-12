KOCAELİ TURİZMDE GELECEK VAAT EDİYOR

Kocaeli’ de turizm konusunda iyi işler oluyor. Yıllarca Kocaeli’nin göz ardı edilen turizm değerleri artık fark ediliyor, fark ettiriliyor ve Kocaeli bu konuda gelecek vaat ediyor.

Kocaeli’nin kültür, tarih ve doğal güzelliklerinin belki tek tek bakınca farkına varmıyoruz ama bunları alt alta sıraladığınızda ve görmek istediğinizde tek tek göremediğiniz bir çok değeri fark ediyorsunuz.

Hatta bu değerleri görmek için bir gün yeterli değil. 3 günün Kocaeli’yi tanımak için uygun zaman dilimi olduğu düşünüyorum. Üstelik dört mevsim. Yani 12 ay Kocaeli turizm faaliyetini sürdürebilecek nitelikte.

Kocaeli’nin turizm potansiyelini fark etmek için Kocaeli’ye turizm gözlüğü ile bakmak yeterli. Bu zamana kadar farklı gözlükler ile görülen Kocaeli’ye uzak görülen turizm aslında potansiyeli yüksek bir alan.

Başkanı olduğum, Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği’ni sağlık ve turizm kuruluşlarımızla birlikte kurarken, ortak söylemimiz buydu. Zaman bizi haklı çıkardı. Zaman içinde bölgede turizm yatırımları arttı. Turizm değerleri gün yüzüne çıktı. Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği’ni kurduğumuz yönetim kurulu üyeleri Özel Çağın Göz Merkezi, Özel Akademi Hastanesi, Özel Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel Acıbadem Hastanesi, Emex Otel ile diğer üyelerimiz Ramada Otel, Ness Otel, gibi kuruluşlarımız ile hala konuya inanıyor ve yapılan çalışmalara destek veriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın daveti ile Kocaeli’ye gelen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜRSAB üyesi bir grup tur operatörünün Tarih Koridoru, Seka park gibi o günkü toplantı konsepti içinde bir günde gidebildikleri bölgeleri beğendiklerini ve tur getirebileceklerini gördük.

Bütün tur şirketlerini konaklamalı Kocaeli turlarını programlarına almalarını, müşterilerine farklı deneyimler yaşatmalarını öneriyoruz. Telaşsız ve koşturmasız gerçek anlamda Kocaeli üç gün içinde gezilir ve çok keyif alınılır, öğrenilir, ufuk açıcı olur. Zamanı az olanlara alternatif olarak biraz zorlarsak koşturmacalı ve yorucu da olsa iki güne Kocaeli turu sığdırılır.

Kocaeli, turizm açısından İstanbul’dan Anadolu’ya giden veya Anadolu’dan İstanbul’a giden turlar için farklılık, zenginlik, doğası ile nefes alma yeri, seyahatte zenginleşme noktasıdır.

Kocaeli’nin artık transit geçilen bir şehir olmaktan çıkıp, konaklamalı uğrak yeri olmasının zamanı geçmiştir bile. Gerek Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gerekse Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri Kocaeli’nin turizmine değer katmak için projeler üretmekte ve çabalamakta. Eksikler varsa bunlar süreç içinde tamamlanır, değişim gerekliyse yapılır.

Kocaeli halkı olarak bizlere düşen turizm çalışmalarını desteklemek, eksik, yanlış varsa veya öneri varsa bunları yüksek sesle bağırmadan ilgili kurum ile paylaşmak, turizm çalışmalarının devam etmesi için tarihi değerleri korumak, sahip çıkmaktır. Daha başlangıçta yıpratmak değildir. Şehrimizin turizm gelişimine çeşitli sebeplerle ihtiyacı vardır. Zamanlama ise doğrudur.

Sözün özü; Kocaeli’de yaşayan herkesin turizm çalışmalarına inanma, destek verme, geliştirme, şehrinin değerlerini tanıma, tanıtma ve sahip çıkma sorumluluğu vardır. Aksi durum kötü niyettir.