Kocaeli, Türkiye ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin şubat ayında Türkiye ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli Gümrüklerine göre, şubat ayında Kocaeli ihracatının yüzde 26,6 artarak, 1 milyar 760 milyon dolara, ithalatının ise yüzde 14,9 artışla 3 milyar 40 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Kocaeli’nin, şubat ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 15’ini karşılamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"İlimiz, Türkiye ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. Tüm firmalarımızı kutluyoruz. Geçtiğimiz yılın şubat ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ithalat ise yüzde 14,9 artarak 3 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimizde ihracatını arttıran sektörlere baktığımızda çelik, madencilik, tekstil, kimya, savunma ve havacılık sanayi sektörleri olduğunu görüyoruz. İlk iki aylık dönemde ihracatımız yüzde 17,2 artarak 3 milyar 240 milyon dolar, ithalatımız yüzde 17,5 artarak 5 milyar 950 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacminin ise yüzde 17,4 artarak 9 milyar 170 milyon dolar olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracat artışlarının süreklilik kazanarak korunması gerektiğini düşünüyoruz."

-"Sanayi üretiminde son 4 aydır aralıksız büyüme sevindiricidir"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, Türkiye’nin ocak ayı sanayi üretimi rakamlarının da üretimde bir artış ivmesi gösterdiğini kaydetti.

Ocak ayı sanayi üretimindeki büyümenin son dört aydır kesintisiz devam ettiğini ve yıla iyi başlandığına işaret eden Zeytinoğlu, "Sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 1,3, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 2,6 artışını ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sanayi üretimi endeksi başta GSYH olmak üzere birçok ekonomik göstergelerin öncüsü. Sanayi üretiminde son 4 aydır aralıksız büyüme sevindiricidir. Beklentimiz bu büyümenin artarak devam etmesi yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, iç talepteki ılımlı toparlanmanın sanayi üretimindeki artışa da etki ettiğini belirterek, yıllık yüzde 13 artış gösteren sermaye malı imalatını yatırımlar açısından olumlu değerlendirdiğini ifade etti.