Kocaeli Türkiye’nin değişen yüzü

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük ilçesinde faaliyetlerini sürdüren İznikliler Derneği Başkanı Basri Başbay ve yönetiminin yanı sıra, Gölcük Köyleri Derneği Başkanı Ergun Uzuner, Kafkas Derneği Başkanı Murat Sevim ile Artvinliler Dernek Başkanı Akif Alpolat’la makamında bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin yeni dünya düzeninde küresel güç olma yolunda çok kritik adımlar attığı vurgulanırken, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin açılışının önemine de vurgu yapıldı.

“STK’LARA DA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Türkiye’deki istikrar ve ekonomik gelişmişliğin yerel yönetimlerin hizmetlerine doğrudan etkisi olduğunun da ifade edildiği ziyaretlerde, Kocaeli ve ilçelerinin aldığı hizmetler sayesinde halkın yaşamında yaşanan olumlu değişimler ele alındı. Büyükşehir Belediyelerinin ülke ekonomisiyle doğru orantılı hizmet gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyük Türkiye hedefine ulaşmak için çok çalışmalıyız. STK’lara da bu anlamda büyük görev düşüyor. Kentimizin her noktasına hizmetlerimizin ulaşması için yoğun bir gayret gösteriyoruz” dedi.

“GELİŞİMİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ KOCAELİ’DE”

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan’ın birbirine bağlanarak Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulmasıyla ülkeler arası ekonomik iş birliğinin artmasının çok kıymetli olduğunun belirtildiği ziyaretlerde, Kocaeli’nin köylerini gurup yollarla bağladıklarını, yolsuz ve susuz yerleşim alanlarının kalmadığını dile getiren Karaosmanoğlu, “Bugün Türkiye’de yaşanan değişim ve gelişimin en güzel örnekleri Kocaeli’de yaşanmaktadır. Şehirde ne varsa köyde de o olacak diyerek yatırımlarımıza yön verdik, vermeye devam ediyoruz. Gölcük ilçemizde bu yatırımlardan gereken payı alıyor, almaya da devam edecek” ifadelerini sarf etti.

“İLÇE MERKEZLERİYLE RAHAT ULAŞIMINI SAĞLADIK”

Türkiye’de vizyonel projelerin tek tek hayat bulduğunu söyleyen STK temsilcileri, Kocaeli’de yaşanan değişiminde aynı olguyla sürdüğünü ifade ettiler. Türkiye başta olmak üzere bölge coğrafyasının bu projeyle daha da yakınlaşacağını belirten Karaosmanoğlu, “Ülkemizin attığı bu adımlar bize yerelde güç veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye ve Kocaeli gelişiyor. Kocaeli’de bizlerin ürettiği projeler kentimizde yaşayan insanımızın hayatını kolaylaştırıyor. Bizler de köylerimizi ilçe merkezleriyle rahat ulaşımını sağladık.” diye konuştu. Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

