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Kocaeli TV naklen yayınlıyor

Kocaeli TV naklen yayınlıyor

Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un bu sezonki tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, yarınki maçı canlı olarak ekrana getirecek.

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Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan, Kocaeli TV Dünyanın her köşesinden izlenebiliyor. Maçı her zamanki gibi Kenan Meriç anlatacak, yorumculuğu ise Necip Öztaş yapacak.

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