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Kocaeli TV sadece Türksat 4A'da

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Kocaeli TV sadece Türksat 4A'da
Kocaeli TV, Türksat 4A’ya geçiş süreci tamamlandığını bundan sonra sadece Türksat 4A frekansıyla yayın yapacağını duyurdu.

1 yıl önce kapsama alanını daha geniş alanlara yaymak için 3A uydusundan Türksat 4A uydusuna geçen Kocaeli TV sürecin tamamlandığını, Türksat 3A uydu frekansını kapatıp Türksat 4A frekansına geçtiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kocaeli’nin ilk uydu televizyonu Kocaeli TV, 1 yıl önce kapsama alanını daha geniş alanlara yaymak için 3A uydusundan Türksat 4A uydusuna geçmişti. 1 yıl boyunca 3A ve 4A uydularından yayın yapan Kocaeli TV’nin Türksat 4A’ya geçiş süreci tamamlandı. Yeni yıl itibariyle Türksat 3A uydu frekansını kapatan Kocaeli TV artık sadece Türksat 4 A frekansıyla ekranını çok daha geniş bir kapsama alanıyla dünyaya açtı.

Mevcut frekans:
TÜRKSAT 4A Frekans 12034 Mhz
Dikey Sembol Rate: 27500
Fec: 5/6

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