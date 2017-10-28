Kocaeli Ülkü Ocakları, Film Yarışması’nda birinci oldu

Kocaeli Ülkü Ocakları adına katılan senarist ve yönetmenliğini Onur Azat Yılmaz’ın üstlendiği “Asil Kan Vatan Borcu” adlı film birinciliğe layık görüldü.

Türkiye genelinde yarışmaya katılan filmler içinde, finale kalan 5 film için MHP Genel merkezi Gün Sazak Salonu’nda toplantı düzenlendi.

“Ey Türk Genci Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” sloganıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin düzenlediği Film Yarışması’nda oluşturulan jüri, filmleri izledi, değerlendirmeyi yaptı ve Kocaeli Ülkü Ocakları adına yarışmaya katılan Onur Azat Yılmaz’ın filmi birinciliğe layık görüldü.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkan yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP milletvekilleri Mehmet Parsak, Ruhi Ersoy, Oktay Vural, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri ve çok sayıda ülkücünün takip ettiği törende, birincilik ödülünü Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın aldı. Genel başkan Kılavuz’un elinden birincilik ödülünü alan Taşkın, teşekkür etti, bu ödülü 5000 Ülkücü şehit adına aldığını söyledi.

