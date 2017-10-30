Kocaeli Ülkü Ocaklarından ülkü evi

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Melikşah Taşkın’ın girişimleri ile İzmit Karabaş Mahallesi, Cebesoy Sokak, Ülker Apartmanı’nda açılan ülkü evi, il dışından eğitim görmek amacıyla ilimize gelen Ülkü Ocağı mensubu gençlere barınma imkanı sağlanacak. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Melikşah Taşkın, “110.000 nüfusluk öğrenci kitlesi olan ilimiz de bu kadar öğrenci olması ile birlikte bir o kadar da öğrenci sorunu olmaktadır. İl dışından öğrenci olarak gelmiş ülkü ocaklı yiğit gençlerin bu sorunlar ile boğuşmaması adına büyük bir adım atıldı. İzmit merkez de 12 kişinin kalabileceği şekilde tasarlanan dublex daire milliyetçi öğrencilerimizin eğitim hayatların da daha başarılı olabilmeleri için onlara hizmet olarak sunulmuştur. Ufaktan büyüğe bütün eşyaları sıfır alınıp milliyetçi öğrencilere temiz ve kaliteli bir yaşam standardı hayata geçirilmiştir. Ülkü evinde eğitime yüksek hassasiyet var.

ASKERİ DİSİPLİN UYGULANACAK

Evin belli başlı kuralları var ve bir askeri disiplin söz konusu. Eve giriş çıkış saatleri, misafir kontrolleri, yemek saatleri, uyuma ve uyanma saatleri ve en önemlisi çok büyük itina ile hazırlanmış etüt saatleri bulunmaktadır. Bu tarz program planları ile milliyetçi öğrencilerin eğitimlerini hat safhaya çıkarılacağı düşünülüyor. Ülkücü kardeşlerim daha İyilerini de görecekler. Ülkü evimiz bu yolda sadece bir adımdı, ileri ki zamanlar da Kocaeli bir ülkü yurduna da kavuşacak ve dünyanın en büyük gençlik hareketi olmamızın velilerimize verdiği güvenle milliyetçi öğrencilerimiz baba ocağında bakılır gibi bakılacak. Eğitimlerinde en yüksek başarıyı elde etmeleri sağlanacaktır” dedi.

Ayşegül KALAYCI

