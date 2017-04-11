Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Kanser Haftası'nı farklı kutladı

Kanser Haftası nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde farkındalık toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimİ Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bashekim yardımcıları ve Hastane Müdürleri ,hastane personelleri ve hasta yakınları katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Kanser çağımızın vebası gibi bakıldığında korkunç bir hastalık gibi görünsede tanı koyma olanaklarının gelişmesi ile erken tanı konan hastalar ile tedavi seçeneklerindeki gelişmelerle ölüm oranlarının azalmakta olduğu gözlenmiştir.Biz sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarına gerekli desteği vermeliyiz. Bu nedenle hastanemizde elimizden geleni en iyisini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşmacı olarak Prof.Dr.Görkem Aksu kanserin risk faktörlerini ve nedenlerini anlattı.Kansrin en fazla sigara,alkol ve şişmanlığın ve çevresel faktörlerin en önemli etkenler olduğunu belirtti.Sigara içme alışkanlığı ve hayvansal gıdaların azaltılmasının kanserle basetmenin en önemli yöntemi olduğunu söyledi.

Programa en son Güzel Sanatlar Bölümünden sanatçılar ve bir müzik ziyafeti verildi.Kanserin yarattığı olumsuz havayı bir nebze olsun güzel parçalarla gidermeye çalıştılar.