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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Kanser Haftası'nı farklı kutladı

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Kanser Haftası'nı farklı kutladı
Kanser Haftası nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde  farkındalık toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi  Başhekimİ Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bashekim yardımcıları ve Hastane Müdürleri ,hastane personelleri  ve hasta yakınları katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan  Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Kanser çağımızın vebası gibi bakıldığında korkunç bir hastalık gibi görünsede tanı koyma olanaklarının gelişmesi ile erken tanı konan hastalar ile tedavi seçeneklerindeki gelişmelerle ölüm oranlarının azalmakta olduğu gözlenmiştir.Biz sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarına gerekli desteği  vermeliyiz. Bu nedenle hastanemizde elimizden geleni  en iyisini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşmacı olarak Prof.Dr.Görkem Aksu  kanserin risk faktörlerini ve nedenlerini  anlattı.Kansrin en fazla sigara,alkol ve şişmanlığın ve çevresel faktörlerin en önemli etkenler olduğunu belirtti.Sigara içme alışkanlığı ve hayvansal gıdaların azaltılmasının kanserle basetmenin en önemli yöntemi olduğunu söyledi.

Programa en son Güzel Sanatlar Bölümünden sanatçılar ve bir müzik ziyafeti verildi.Kanserin yarattığı olumsuz havayı bir nebze olsun güzel parçalarla gidermeye çalıştılar.

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