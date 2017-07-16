Kocaeli Üniversitesi personel alacak

Üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 62 personel alınacak.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 62 sözleşmeli personel alacak.KOÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adayların başvurularını 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu puan sırasına göre yapacağı açıklandı. Alım yapılırken yüksek puandan başlanacak ve en düşük puana kadar derecelendirme gerçekleştirilecek. 62 personel; lisans mezunu 32 hemşire, meslek lisesi mezunu 20 hemşire, 1 sağlık fizikçisi ve 9 sağlık teknikerinden oluşuyor.Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2017 saat 16.30 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kocaeli Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapacak adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, herhangi bir suç hükümlülüğünün bulunmaması, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum söz konusu olmaması, 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan lisans mezunları için KPSSP3, lise mezunları için KPSSP94 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puan almış olması ve daha önce çalışılan kurumdan herhangi bir ceza ile ayrılmamış olması şartları aranıyor.