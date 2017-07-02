Kocaeli Üniversitesi, sporda ses getirdi  

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yıl içinde düzenlenen müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

KOÜ badmintonda Süper Lig’e yükseldi, Buz Hokeyinde ikinci, Curlung erkeklerde ikinci, bayanlarda dördüncü, korfbolda ikinci, plaj voleybolunda dördüncü, voleybolda Süper Lig beşinciliği gibi derecelere imza attı. Dağ bisikleti, Tekvando, tenis, Wushu, Krosminton, Muay Thai ve boks branşlarında da bireysel başarılar kazanıldı.

Tekvandoda Hakan Kavurat ikincilik derecesi yaptı. Buz Hokeyi Ligi’nde başarılı bir sezona imza atıldı. Curling bayanlar takımı üçüncü olmayı başardı. KOÜ, dağ bisikleti branşında da önemli dereceler elde etti. Tenis takımları grup maçlarını üçüncü sırada bitirdi. Wushu branşında Sefa Erez 3 altın madalya kazandı.

Kocaeli Üniversitesi’nin, Üniversiteler Arası Spor Ligi’nde Kazandığı Başarılar:

Badminton

Kocaeli Üniversitesi Badminton Takımı Türkiye 1. Lig Final müsabakasında ikinci olarak, Süper Lige yükseldi. Türkiye 1. lig Badminton Ferdi müsabakalarında Tek Erkekler kategorisinde Erdem Şen şampiyon olurken, Nazım Delen ikinci olma başarısı gösterdi. Tek Bayanlar kategorisinde ise Meryem Cansu Aslan 3. lük derecesini aldı.

Boks

Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonasında Kadem Topçu ikinci oldu.

Buz Hokeyi

Tek Devreli Lig usulü yapılan Üniversitelerarası Buz Hokeyi Müsabakalarında, Kocaeli Üniversitesi ikinci oldu.

Curling

Kocaeli Üniversitesi Curling Erkek Takımı ikinci olurken, Curling Bayan Takımı guruplarda dördüncü olma başarısı gösterdi.

Dağ Bisikleti

TÜSF 2017 Koçfestspor Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Üniversitesi, kadınlar kategorisinde Türkiye 2.si, erkekler kategorisinde Türkiye 5.si oldu. Ferdi kadınlar kategorisinde Cansu Türkmenoğlu Türkiye 2.si, ferdi erkekler kategorisinde İsmail Muç Türkiye 16.sı oldu.

Korfbol

Süper Lig Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli Üniversitesi Korfbol Takımı Türkiye 2. si oldu.

Speedminton (Krosminton)

Grup takım maçlarında, Kocaeli Üniversitesi 3. lük derecesi aldı. Ferdi Erkekler de Türkiye Şampiyonası’nda Nazım Delen üçüncü oldu.

Muay Thai

Üniversiteler Spor Ligi Muay Thai müsabakalarında Kocaeli Üniversitesi takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Ferdi müsabakalarda ise kendi sıkletlerinde İsmail Kutluhan Sormageç Türkiye şampiyonu, Adem Kılıççı Türkiye ikincisi, Veysel Ay, Ömer Can ve Yunus Emre Köksal ise Türkiye üçüncüsü oldular.

Play Voleybolu

Türkiye Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda, Kocaeli Üniversitesi Kadın Plaj Voleybol Takımı Türkiye 4.’sü oldu.

Tekvando

Tekvando müsabakalarında 49 kg bayanlarda Esra Gül 1., 68 kg Erkeklerde Hakan Kavurat 2., 62 kg Bayanlarda ise Betül Bakır 3. olma başarısı gösterdi.

Tenis

Tenis müsabakalarında kadın ve erkekler grup takım maçlarında 3. lük derecesi aldı.

Voleybol

Kocaeli Üniversitesi Kadın Voleybol takımı gruplarda birincilik, Üni-lig Yarı Final müsabakalarında ikincilik, final müsabakalarında grubunda üçüncülük, Üniversitelerarası Türkiye Süper Lig müsabakalarında grubunda ise beşinci oldu

Wushu

Wushu müsabakalarında takım halinde Türkiye Üçüncülüğü elde edilirken, ferdi müsabakalarda Sefa Erez, 3 birincilik kazandı.