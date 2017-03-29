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Kocaeli Üniversitesi'nde medya konferansı

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Kocaeli Üniversitesi'nde medya konferansı
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinde “Televizyon ve Sinema sektörü, Haber yapımı” konulu bir konferans gerçekleştirildi. 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Kulübünün düzenlemiş olduğu “Televizyon ve Sinema sektörü, Haber yapımı” konulu konferans öğrencilerden büyük ilgi gördü. Görüntü yönetmeni İlker Özkap’ın konuşmacı olduğu konferansa, İletişim fakültesi öğrencilerinin yanı sıra farklı fakültelerden öğrenciler de katıldı. Özkap konferansın başlangıcında bugüne kadar çalıştığı projelerden video kesitleri sunarak mesleki deneyimlerini aktardı. Konferansa katılan öğrencilere sosyal medya kullanımını araştırmacı bir yönle de kullanmalarını tavsiye eden Özkap, sinema izlemenin, kitap okumanın, sektör çalışanlarıyla iletişim kurmalarının önemine dikkat çekti. Özkap, "İletişim fakültesinde okuyorsunuz gazetecilik okuyanınız var, halkla ilişkiler okuyanınız var, sinema televizyon okuyanınız var. Bence ilk önce ne yapmanız gerektiğini kafanızda bir hayal etmeniz lazım” dedi. 

Sinema, reklamcılık ve televizyonculuk alanlarına dair teknik bilgiler de aktarırken medya çalışanlarının meslek hayatında karşılaştığı zorluklara da değinen Özkap, yaşadığı olaylardan örnekler vererek öğrencileri bilgilendirdi. Özkap ayrıca konuşmasında günümüzün iletişim anlayışını değerlendirirken medya sektörünün geçmişten bugüne yaşadığı değişimi deneyimleri ışığında anlattı. Konferans Özkap’ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu.
 

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