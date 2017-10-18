Kocaeli Üniversitesi'nde meme kanserinin erken teşhisi için çalışma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, meme kanserinin erken teşhisi için kanda dolaşan tümör dokusuna ait proteine ulaşmayı amaçlayan deney metotlarını geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını belirterek, "Kanın içerisinde tümör hücresine karşı vücut tarafından üretilen otoantikor isimli savunma molekülleri var. Bu hücreleri kullanarak kanserin erken teşhis edilmesine yönelik molekül bulmayı amaçlıyoruz" dedi.



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan'ın koordinesinde TÜBİTAK destekli ARDEB 1001 projesi ile meme kanserinin erken teşhisine yönelik biomarker moleküllerin keşfedilmesi için çalışma başlatıldı. Günümüzdeki mevcut moleküller hastalığın sadece seyri ile ilgili bilgi verirken, proje meme kanserini erken teşhis ederek hastalığın ölümle sonuçlanmasına engel olmayı hedefliyor. Kanda dolaşan tümör dokusuna ait bir proteine ulaşmayı amaçlayan projenin deney metotları tamamen yerli olma özelliği de taşıyor.



2 yılda tamamlanması planlanan proje hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Zafer Utkan, "Kanın içerisinde tümör hücresine karşı vücut tarafından üretilen otoantikor isimli savunma molekülleri var. Bu hücreleri kullanarak kanserin erken teşhis edilmesine yönelik molekül bulmayı amaçlıyoruz. Meme kanserini erken teşhis ederek, ölüm oranlarını azaltmayı hedefleyen projenin devam sürecinde elde edilen veriler ise yeni projelerin kapılarını aralayacak" diye konuştu.



TÜBİTAK ile Kocaeli Üniversitesi altyapısının birleşmesiyle başarıya ulaşılabileceğini söyleyen Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kasap ise, "Projenin başarıyla sonuçlanması halinde patent almamız söz konusu. Bu yöntemi ticarileştirerek dünya çapında yaygın kullanımını sağlayabiliriz. Kocaeli Üniversitesi'nin mevcut laboratuvarları projeyi layıkıyla yerine getirecek altyapıya sahip. TÜBİTAK'ın verdiği destekle de başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

