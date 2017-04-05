Kocaeli Üniversitesinde sanat konferansı 

Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen “1.Görsel İletişimde Yeni Sanatsal Yaklaşımlar Konferansı” öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öncülüğünde düzenlenen “1.Görsel İletişimde Yeni Sanatsal Yaklaşımlar Konferansı” katılanlara sanat dolu dakikalar yaşattı. Görsel İletişim Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. İsmail Keskin’in organize ettiği konferansa, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı İlyas Akhisar, Işık Üniversitesinden Prof. Dr. Basri Erdem, Arş. Gör. M.Elif İlhan, D. Onur İlhan ve öğrenciler katıldı. Konferansta ilk olarak söz alan Dekan Akhisar, Atatürk’ün sözünden alıntı yaparak sanatın önemine değindi. Dekan Akhisar, “'Sanatsız bir milletin can damarlarından biri kopmuştur.’ Geçmişte yapılan sanat eserlerinde emek var, ruh var. Şimdi yapılan binalara betonu döküp, yapıp gidiyorlar. İçlerinde ruh yok. Bunun için fazla değer görmüyor. Sanat bir yandan da barışı temsil eder” dedi.

Etkinliği organize eden Yrd. Doç Dr. İsmail Keskin, Prof. Dr. Basri Erdem'e teşekkür etti. Konferansta söz alan Prof. Dr. Basri Erdem, katılım gösteren öğrencilere okudukları okulun imkanlarından faydalanmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Ardından Arş. Gör. M.Elif İlhan ve D. Onur İlhan’ın kültürel mirasları konu alan sunumu öğrenciler tarafından dikkatle izlendi. Konferansın bitiminden sonra uygulamalı baskı resim yapılmak üzere, Görsel İletişim atölye sınıfı önünde bir araya gelindi. Öğrencilere baskı resim tarihini ve tekniklerini anlatan Prof. Dr. Basri Erdem, uygulamalı olarak baskı resim yaptı. İletişim Fakültesi’nde açılan baskı resim sergisi ise öğrencilerden büyük ilgi gördü.