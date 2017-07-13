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Kocaeli Üniversitesi'nden 15 Temmuz bildirisi

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Kocaeli Üniversitesi'nden 15 Temmuz bildirisi
Kocaeli Üniversitesi Senatosu bu sabah özel gündemle toplandı. Rektör Prof. Dr. Sadettin Halagü saat 10.45’de Üniversite’de düzenleyeceği basın toplantısında KOÜ Senatosu’nun bu bildirisini bizzat kendisi okudu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Üniversite Senatosu’nun 15 Temmuz yıl dönümü bildirisini okudu “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerleri ışığında davranan bireyler yetiştirmek, bu gibi örgütlere vurulacak en büyük darbedir.” dedi. 

Rektör Prof.Dr.Hülagü, şu görüşlere yer verdi:

“Kocaeli Üniversitesi olarak 15 Temmuz mücadele ruhunu hiç kaybetmeden sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzun üniversite eğitimi alamayan kesiminin de bu hususta bilgilendirilmesi elzemdir. Türkiye’de yaşanan darbelerin tarihine, toplumsal koşullarına ve sonuçlarına bilimsel bir perspektiften bakmayı amaçlıyoruz. Umut ediyorum ki bu çalışma sonrasında, Türk siyasi hayatının böylesine önemli bir hususunu daha iyi anlayacak ve çözümleyeceğiz.”

TARİHİMİZDE BÖYLESİ YOK

Rektör Hülagü, şöyle devam etti: “Ancak bir gerçek var ki binlerce yıllık mazimizde, Alçak terör örgütü FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması kadar büyük bir hainliğe zannediyorum ki rastlanmamıştır. Aziz milletimizin kaynakları ile şanlı ordumuza temin edilen silahları; Kendi polisine, askerine, milletine, çocuk, yaşlı, erkek, kadın ayırt etmeksizin doğrultan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bir milleti yok olmaktan kurtaran milli mücadeleyi yönettiği Gazi unvanlı Meclisimizi bombalayan, Peygamber Ocağı diyerek milletimizin bağrına bastığı Mehmetçiğe, polise kendi vatandaşını, canını “vur emri” veren, devletimizin kurum ve kuruluşlarında her türlü kirli ittifak ile yapılanan, milletin kaderini karanlığa götürmek isteyen, Seçilmiş iktidarı ve meşru anayasal düzeni böylesine alçakça bir şekilde değiştirmeye çalışan, Böylesine kahpece bir girişimin bir örneği daha tarihimizde yoktur ve ümit ediyorum ki olmayacaktır.”

Şennur YILDIZ

SENATO’NUN BİLDİRİSİ

15 Temmuz darbe girişimi, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan, devlet içinde yapılanmış bir terör örgütünün devleti ele geçirmeye yönelik hain bir başkaldırısıdır. Bu haince girişime karşı, Aziz Milletimiz, bütün varlığıyla devletine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkmış; şanlı bir zafer kazanarak, bir kez daha tarihteki yerini almıştır.   

Kocaeli Üniversitesi bu süreçte, yeni yetişen genç dimağların bir daha bu tür örgütlerin ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için aklın, bilimin, ahlakın ve vicdanın ışığında gerçekleştirdiği mücadelesinde azimle kararlılığını ortaya koymuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edecektir.

Kocaeli Üniversitesi olarak, vatanımızın ve devletimizin bekâsı, milletimizin refah ve mutluluğu için, temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütleri ve şer odaklarına karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini ve bu mücadele ruhunun Üniversitemizde her daim canlı tutulacağını vurgulamak isteriz. 

Üniversitemiz, Yüce Milletimizin iradesine karşı FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın birinci yılında, demokrasimize düzenlenen menfur saldırıyı, dün şiddet ve nefretle kınadığı gibi, bu gün de aynı duyarlılıkla kınamaktadır.

Bu vesile ile, bir daha bu tip hain kalkışmaların yaşanmaması dileğiyle, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde canlarını fedâ eden bütün şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yâd eder, vatanını canından aziz bilen gazilerimize acil şifalar diler, şükranlarımızı arz ederiz.

Gerçekleşen 15 Temmuz Özel Toplantısı'na Kocaeli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sadettin Halagü’nün yanı sıra 70 öğretim üyesi katılım gösterdi.

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ          Rektör

Prof. Dr. Bekir ÇAKIR     Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ           Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK               Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Zafer UTKAN   Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof .Dr. Ali İhya KARAMAN       Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof .Dr. Muhip KANKO               Tıp Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI           Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muzaffer ZEREN            Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI İ.İ.B. Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Halis AYGÜN   Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE            Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR             Teknoloji Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yasin KİŞİOĞLU              Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL      Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI       Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. İlyas AKHİSAR  İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Elşen VELİ         Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muharrem YILMAZ      Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU     Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr . M. Doğan GÜLKAÇ      Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hakan DEMİR  Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Maksut Görkem AKSU               Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Recep TARI      Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ              Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Nigar DURSUN               Yahya Kaptan MYO Müdürü

Prof. Dr. Mehmet UÇAR              Teknoloji Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Mehmet Doğan GÜLKAÇ          Gıda ve Tarım MYO Müdürü

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR             Uzunçiflik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Z.Canan BAYER      Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Sami KARACAN              Kartepe Turizm MYO Müdürü

Prof. Dr. Safa Bozkurt COŞKUN Ulaştırma YO Müdürü

Prof. Dr. Zafer DÜLGER Kocaeli MYO Müdürü

Prof. Dr. NİLGÜN FIĞLALI            Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sibel ZOR          Arslanbey MYO Müdürü

Prof. Dr. Fazilet Burcu CANDAN               Hereke MYO Müdürü

Prof. Dr. Ahmet BİLGİN                Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK              Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Haluk Emre ÖZEL           Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Erdoğan TARCAN          Köseköy MYO Müdürü

Doç. Dr. Faik ÇELİK          Hereke-Ö.İsmet Uzunyol MYO Müdürü V.

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ           Adalet MYO Müdürü V.

Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK               Kandıra MYO Müdürü

Doç. Dr. Cenk ÇELİK        Ali Rıza Veziroğlu MYO Müdürü

Doç. Dr. İbrahim SERTÇELİK        Karamürsel MYO Müdürü

Doç. Dr. Hamdi AYDIN   Gazanfer Bilge MYO Müdürü

Doç. Dr. Ali ÇINAR           İzmit MYO Müdürü

Doç. Dr. Oya ŞENYURT  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mücahit OPAN                Asım Kocabıyık MYO Müdürü

Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON       Değirmendere Ali ÖZBAY MYO Müdürü V.

Doç. Dr. Elif KARAGÜN  Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ            İletişim Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOCA       Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Mutlu ÇELİK            Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Fatih AKBULUT      Kandıra Uygulamalı Bilimler YO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR    Teknik Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Nasır ÇORUH          Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Adem YAVAŞ          Turizm İşletmeciliği Oteli YO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN        Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖVEÇ      Gölcük MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI    Kartepe Atçılık MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ERDAL        Devlet Konservatuvarı Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Rahime AYDIN ER Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Okutman Şule KILCI       Yabancı Diller YO Müdürü V.

Yrd. Doç. Dr. Fatih AKBULUT      Raportör

Metin GELDEŞ   Eğitim Fakültesi (Öğrenci Konseyi Başkanı)

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