Kocaeli Valiliği açıkladı: Tüm tedbirler alındı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-2017) 12 Mart Pazar günü yapılacak.

Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin kişi, ilimizde ise 49 bin 611 aday sınava girecek. Saat 10.00’da başlayacak ve 160 dakika sürecek sınavın sonuçları 28 Mart tarihinde internet üzerinden açıklanacak. Kocaeli Valiliği de YGS'de öğrencilerin huzurlu bir sınav geçirmesi için aldığı tedbirleri açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

12 Mart 2017 tarihinde 10.00-12.40 saatleri arasında yapılacak Yüksek Öğretime Geçiş Sınavının (YGS) sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.

1- YGS sınavına girecek öğrencilerin sınav yerlerine rahat erişimini sağlamak için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından 11 Mart 2017 Cumartesi saat 19:00 dan itibaren sınav bitimine kadar İl sınırları içinde, yollarda ve diğer alanlarda herhangi bir bakım ve onarım çalışması yapılmaması,

2- İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıtası tarafından trafik akışını kesecek, yavaşlatacak şekilde herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmaması,

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerce sınav yapılan okulların etrafında sınav günü saat 13:00’e kadar sınav yapılan binaların yakınında kurulan pazarlarda gürültü yapmalarına, araçların klakson çalmalarına, araç konvoyu oluşturulmasına ve inşaat çalışmaları yapılmasına izin verilmemesi,

4- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sınav yapılacak okul güzergâhlarına ek seferler konulması,

5- Sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmasına yol açacak gürültü, anons, müzik yayını, propaganda ve miting gibi her türlü faaliyetin, güvenlik kuvvetlerince herhangi bir talimat beklenmeksizin engellenmesi ve ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

6- Sınav yapılan yerlerin etrafında güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda mobilize ekip görevlendirilmesi,

7- Kocaeli Üniversitesi kampüsü içerisinde oluşturulan sınav sonuçlarına ilişkin evrakı teslim alacak merkeze giden kişilerin bulunduğu araçların ulaşımı için trafik ekiplerinin gerekli kolaylığı göstermesi,

8- Sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrencilerin taleplerini karşılamak üzere sınavların yapılacağı İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze İlçe Nüfus Müdürlüklerinin sabah 07:00 den itibaren açık tutularak geçici kimlik belgeleri düzenlemeleri sağlanacaktır.

Tüm öğrencilerimize üstün başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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