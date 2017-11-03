Kocaeli Valiliği duyurdu: Pazartesi saat 10.00'da...
Kocaeli genelinde pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla siren sistemleri test edilmek için iki dakika süre ile çalacak.
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Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. Yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım 2017 tarihinde saat 09.05’de İl ve İlçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 (iki) dakika süre ile (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır.
Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler çaldırılacaktır." denildi.
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