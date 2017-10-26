Kocaeli16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kocaeli Valiliği’nden erzak uyarısı
Kocaeli Valiliği’nden erzak uyarısı

Kocaeli Valiliği’nden erzak uyarısı

Kocaeli Valiliği, yazlık, bağ ve yayla evlerine erzak konulmaması konusunda vatandaşları uyardı. 

A+A-

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi vb. olarak kullanılan her türlü yapıların, kullanılmadığı süreler içerisinde, binaların içinde yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu hırsızlık, uyuşturucu vb. suç ve suçlularla mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermeleri hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

Bu haber toplam 549 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.