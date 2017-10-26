Kocaeli Valiliği’nden erzak uyarısı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi vb. olarak kullanılan her türlü yapıların, kullanılmadığı süreler içerisinde, binaların içinde yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu hırsızlık, uyuşturucu vb. suç ve suçlularla mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermeleri hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.