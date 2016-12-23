Kocaeli Valiliği'nden kamuoyuna önemli duyuru

Valiliği, telefonla ulaşılıp vali yardımcılarının adı ve unvanları kullanılarak haksız çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Kocaeli'de faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin telefonla aranıp Vali Yardımcısı Osman Sarı ve diğer vali yardımcılarının adı ve unvanları kullanılarak haksız çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla yardım talep edildiği yönünde bilgiler alındığı belirtildi.

''Valiliğimiz adına kurum, kuruluşlara ve hayırseverlere intikal eden herhangi bir talebinin, yardım toplama şekil ve esasları 2860 sayılı kanunda belirtilmiş olup, bu faaliyetlerin mevzuat hükümleri dışında değerlendirilmesi mümkün değildir.'' ifadesine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:

''Valiliğimiz veya Valiliğimiz yetkililerinin adı ve unvanları kullanılarak, kurum, kuruluşlara ve hayırseverlere yapılan bu tür taleplerin hiçbir şekilde yerine getirilmemesi ve Valiliğimize bilgi verilmesi, Valiliğimiz ile ilgisi bulunmayan talep sahipleri hakkında adli ve idari yollardan yasal işlem başlatılmak üzere, en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, güvenlik birimlerimize veya Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.''