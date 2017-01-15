Kocaeli Valiliği'nden önemli 'sızıntı' açıklaması

İzmit Körfezi’nin Dilovası kesiminde 12 Ocak Perşembe günü özel bir limandan denize tonlarca Fuel Oil döküldü.

Deniz canlıları zifte bulanıp telef oldu. Kocaeli kamuoyu, şimdi insanlık adına bu çevre katilinin bulunmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Korkunç deniz katliamıyla ilgili olarak dün Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada; Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiği, 350 kişilik ekiple deniz temizliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ŞİMDİLİK FAİLİ MEÇHUL

Her çevre katliamında olduğu gibi bu olayda da yasal prosedür takip ediliyor, failin kesin olarak delillerle tespit edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda kirlilik kaynağından numune alındığı, parmak izi tespiti yapıldığı ve TÜBİTAK’a gönderildiği vurgulanıyor. Dün Dilovası sahillerinde zifte bulanan karabatak, martı gibi deniz kuşlarını çevreci vatandaşlar kıyıya alarak temizlemeye çalıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,

12.01.2017 Perşembe günü Dilovası bölgesinden denize Fuel Oil döküldüğü ihbarı üzerine, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olay yerine intikal etmişlerdir. Tesiste bariyer çekme ve kirliliği temizleme çalışmaları tesis yetkilileri ve deniz çevresi yetkili acil müdahale firması tarafından başlatılmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından olay yerinden numune alınmış ve analize gönderilmiştir. Kirliliğe acil müdahale işlemleri gece boyu sürdürülmüştür.

13.01.2017 İzmit Körfezinin çeşitli yerlerinde deniz kirliliği olduğu ihbarları alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan havadan kontroller sonucu kirliliğin Dilovası bölgesinden geldiği gözlemlenmiştir. Liman Başkanlığı tarafından 2inci seviye kirlilik olduğuna dair Valiliğimize yapılan bildirim sonucunda, Valiliğimiz tarafından, 5312 sayılı Kanun ve ilgili bölgesel acil müdahale planı kapsamında, İl Kriz Merkezi (Bölgesel Koordinasyon Komitesi) kurularak çalışmalarına başlamıştır. Konu ile ilgili zarar tespit komisyonu kurulması çalışması başlatılmıştır. Deniz yüzeyindeki kirliliğin kaynağının analizle teyit edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirlilik kaynağından ve Yarımca kıyısından numune alınmış ve parmak izi analizi için TÜBİTAK’a gönderilmiştir. Söz konusu bölgede toplam 3 adet acil müdahale firması tarafından 350 personel görevlendirilerek temizlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyit Onbaşı gemisi ve tahlisiye botu deniz operasyonlarını koordine etmek amacı ile olay yerine intikal etmiş, deniz temizleme çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlara ilaveten tüm limanlar tarafından kendi personelleriyle temizlik işlemlerine destek vermektedirler. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri sahada çalışmalarını sürdürmektedirler.

Başlangıç safhasında Liman Başkanlığı tarafından Körfez bölgesinde gemi trafiği kapatılmış yapılan çalışmalar sonucunda kirlilik kontrol altına alınmış olup, gemi trafiği kontrollü olarak açılmıştır. Liman ve gemilerin temizliği yapıldıktan sonra yanaşma ve kalkmalarına müsaade edilmektedir. Kirlilikten etkilenen yaban hayvanlarına müdahale edilerek gerekli kurumlara yönlendirilmektedir. Kirliliğin başladığı andan itibaren haftasonu dahil olmak üzere çalışmalar devam etmektedir. An itibariyle yer yer bölgesel kirlilikler olmakla birlikte kirlilik tamamen giderilinceye kadar temizliğe devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü