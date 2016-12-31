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Kocaeli Valisi Güzeloğlu'ndan şehit babasına ziyaret

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Kocaeli Valisi Güzeloğlu'ndan şehit babasına ziyaret
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Gölcük'teki babaevini ziyaret etti.

Şehidin Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan babası Hasan Albayrak'ı ziyaret eden Güzeloğlu, başsağlığında bulundu.

Güzeloğlu'na, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı da eşlik etti. Taziye ziyaretinde Gölcük Müftüsü Yazıcı, şehit binbaşı Albayrak ve tüm şehitler için dua etti.

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