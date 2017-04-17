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Kocaeli Yaşam Koçluğu ilk maçını kazandı:1-0

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Kocaeli Yaşam Koçluğu ilk maçını kazandı:1-0
Özel Sporcular Federasyonu tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Özel Sporcular Ligi’nde ilimizi iki takım temsil ediyor.

4 yıldır bu ligde yer alan, şampiyonluğu da kimseye kaptırmayan Kocaeli Yaşam Koçluğu ilk maçında Bursa temsilcisini konuk etti. Büyükşehir Tesisleri’nde oynanan maçı Kocaeli Yaşam Koçluğu 1-0 kazandı, lige galibiyetle başladı.

GRUPTA 5 TAKIM VAR

Özel Sporcular Federasyonunun 4 yıldır organize ettiği ligde genelde sorunlu, okuma yazma bilmeyen, topluma kazandırılmak istenen sporcular yer alıyor. Kocaeli Yaşam Koçluğu ile birlikte bu yıl ayrıca ligde ilimizi Nuh Çimento İş Okulu da temsil ediyor. 5 takımın yer aldığı ligde müsabakalar çift devre lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. İlimiz temsilcileri A Grubu’nda yer alıyor. Kocaeli Yaşam Koçluğunu Cengiz Göktaş çalıştırıyor.

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