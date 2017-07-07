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Kocaeli Yüzme Kulübü’ne yine çok büyük ilgi var

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Kocaeli Yüzme Kulübü’ne yine çok büyük ilgi var
Yaz döneminde ilimizde en çok ilgi gören sporların başında yüzme geliyor.

Bu konuda da en önemli kulüpler arasında yer alan Kocaeli Yüzme kulübü de yazın miniklerin en çok ilgisini çeken kulüp. Yaz döneminde yüzlerce minik yüzmeyi bu kulüpte öğreniyor.

YÜZLERCE SPORCU EĞİTİM GÖRÜYOR

Okullar tatil olmasından sonra ilimizde bulunan yüzme havuzları dolup taşıyor. Belediyelerin açtığı yaz spor okullarının dışında kulüplerde yazın bu potansiyelin bir bölümünü karşılamaya çalışıyor. Müsabaka gruplarında kadrosunda çok önemli yetenekleri bulunduran Kocaeli Yüzme kulübü de, yaz döneminde açtığı kurslarda geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Çalışmalarını İzmit kapalı Yüzme Havuzunda sürdüren

ÇOK TECRÜBELİ ANTRENÖRLER GÖREV YAPIYOR

Daha önceki yıllarda da ilimizin yüzmede en başarılı kulüpleri arasında bulunan Kocaeli Yüzme Kulübü’nde, çok deneyimli antrenörler görev yapıyor. Başkan Işıl Bozca, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile kulüplerine gönderebileceklerini belirterek, “Bu işin uzmanı, çok tecrübeli teknik adamlarımız var. Sporcularımızla yakından ilgileniyoruz, yüzmenin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Haftanın 6 günü çalışıyoruz” dedi. Kayıt yaptırmak isteyenlerin, 0 262 229 02 10 nolu telefondan bilgi alabilecekleri öğrenildi.

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