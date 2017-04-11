Kocaeli'de 1 günde 4 ufak sarsıntı

İlimizde bugün hafif büyüklükte 4 deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre bugün Dilovası Köseler Köyü'de saat 18.02'de 2.0, Körfez Kutluca'da saat 17.04'de 1.5, İzmit Emirhan'da saat 12.52'de 2.5, Marmara Denizi İzmit Körfezi'nde saat 11.04'te 1.7 şiddetinde deprem oldu. Bu hafif büyüklükteki depremler vatandaşlar tarafından çok fazla hissedilmedi.

Kayıtlara göre dün de Gebze Denizli Köyü'nde saat 19.28'de 1.9 şiddetinde deprem meydana geldi.