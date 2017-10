Kocaeli'de 1 ton baklava dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Öner, Marmara Gaziantepliler Dernek Başkanı Adnan Gültekin, Marmara Gaziantepliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Yazıcı, Muhtaç Aileler Dernek Başkanı Hülya Özaygut, Şef Aşçılar Derneği ve Gaziantep Şef Aşçılar Onursal Başkanı Saim Umar’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, 6 - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgiler verildi. Gaziantep geleneklerinin ve ürünlerinin tanıtılacağı Kocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri’nde birçok çok sayıda etkinlik Kocaelileri bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gaziantep il ve ilçe Dernekleri Federasyonu’nun birlikte düzenlediği 1. Gaziantep Tanıtım Günleri 6-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yöresel, kültürel her türlü ürünün sergileneceği tanıtım günleri şimdiden çok renkli geçmeye aday. Tanıtım günlerinde birbirinden ilginç yarışmalar ve ikramlar yer alacak. Tanıtım günleri 10 gün boyunca Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacakken organizasyon ile ilgili Antikkapı’da basın toplantısı düzenlendi.

BASIN TOPLANTISI

Antikkapı’da düzenlenen toplantıya Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Türkiye Gaziantep il ve ilçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut ve dernek başkanları ve basın mensupları katıldı. Toplantıda Konuşan Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız Daha önce Milli İrade Meydanı’nda yapılan bu etkinlik Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam edecek” dedi.

ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ’NDE

Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan etkinliğin çok renkli geçeceğinin altını çizerek” Türkiye’nin pek çok bölgesinde tanıtım günleri icra ediliyor. Bu anlamda Türkiye’de iyi bir açılım. Gaziantep değerli bir ilimiz. Kocaeli’de bulunan Gazianteplilerle böyle bir organizasyonda birlikte olmak ile büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Gaziantep Tanıtım Günleri Uluslararası Fuar Merkezi’nde yeni konseptiyle misafirlerini ağırlıyor olacak.” Şeklinde konuştu.

GAZİANTEP YAŞATILACAK

Tanıtım günleri ile ilgili bilgi veren Türkiye Gaziantep İl ve İçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut “Gaziantep deyince akla yemek geliyor. Biz biraz bunun dışına çıktık. Sanayisini ve değişik kültürlerini de görülmesi anlamında ciddi emek harcadık. Büyükşehir Belediyemiz ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü çok uzun bir çalışma yaptılar. 6-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Gaziantep Tanıtım Günleri, Gaziantep’in sanayisi, el dokumaları, bakırcılığı gibi öğeleri birebir yaşayacağız. Gaziantep’e gitmiş gibi olacağız. Gaziantep’in işine yıllarını vermiş ustaları burada olacaklar. 10 gün boyunca Kocaeli halkına Marmara bölgesine hünerlerini sergileyecekler. Tanıtım günlerinin başından sonuna kadar her gün bir aktivite var. Yerel sanatçılarımızın konserleri var. Burada sonuna kadar Gaziantep’i yaşatma konusunda mücadele var” şeklinde konuştu.

HER GÜN AYRI AYRI ETKİNLİK

Gaziantep Tanıtım Günleri boyunca Antep usulü ile yapılmış bir ton baklava ziyaretçilere ikram edilecek. Her gün Gaziantep yöresine ait farklı bir ürünün tanıtımı yapılacak. Siyasetçilerden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazeteci Oğuz Haksever gibi Gaziantepli birçok ünlü ismin tanıtım günlerinde olması bekleniyor. 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Tanıtım Günleri kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nde Buray konseri de olacak.

Şennur YILDIZ