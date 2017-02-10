  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli 3 °C

Kocaeli'de 10 FETÖ sanığından 5'i tahliye oldu

»
Kocaeli'de 10 FETÖ sanığından 5'i tahliye oldu
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 10 sanıktan 5'i tahliye oldu.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar Özge Gel, Esra Korkmaz, Yavuz Sami, Alpaslan Çakır, Sinem Kuzucu, Hakan Yaz, Şeyda Zorlu, Celalettin Durmuş, Birol Sokulluoğlu, Alpaslan Keleş ve avukatları katıldı. Ev hanımı olan Esra Korkmaz savunmasında Bylock kullandığı iddiasını kabul etmeyerek, "Annem öldükten sonra yaşlı babama bakıyordum. Darıca'da bulunan bir yurtta çalışırken telefonlara bakıyordum. Lise mezunu olduğum için beni çıkardırlar. Kalan paramı almam için Bank Asya hesabı açmamı söylediler. O hesaba kalan maaşım yattı. Hesabı bir kez de okul harcımı yatırmak için kullandım. Başka banka hesabım da yok. Taliyemi talep ediyorum" dedi.

 BYLOCK İDDİSINI KABUL ETMEDİ

Kocaeli Mesleki Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan tutuklu sanık Sinem Kuzucu, Bylock raporunu kabul etmeyerek, "15 Temmuz'da hamileydim, 4 gün sonra bebeğimi düşürdüm. O süreçte yeniden hamile kaldım, yeniden düşük yaptım. Kürtaj olduktan 4 gün sora gözaltına alındım. Bu şartlar altında. 14 gün gözaltına kaldım. Örgütle bir alakam, bir bağlantım yoktur. Bylock çıkan hattımı evlendikten sonra öğrencilerim çok fazla aradığı için kapattım" dedi.

İDDİANAMEDE HATA

İddianamede polis memuru olarak yazılan, fakat Balıkesir'de matematik öğrencisi olan Şeyda Zorlu örgüt üyeliği suçlaması ile tutuklanırken, iddianamedeki hataları dile getirdi. Polis olmadığını ve öğrenci olduğunu anlatan Şeyda Zorlu suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti gerekli raporların yeniden düzenlemesi ve iddianamedeki hataların düzeltilmesi için duruşmayı erteledi.

 Görülen diğer duruşmalarda ise sanıklar, örgüt üyeliği ve Bylock kullandıkları iddialarını kabul etmedi. Mahkemede etkin pişmanlıktan yaralanmak isteyen ve duruşması kapalı görülen Alpaslan Çakır, Esra Korkmaz, Sinem Kuzucu, Hakan Yaz, Şeyda Zorlu adli kontrol kararı ile tahliye edildi. Özer Gel, Yavuz Sami, Celalettin Durmuş, Alpaslan Keleş ve Birol Sokuluoğlu'nun ise tutukluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Bu haber toplam 2006 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel'de otomobilin üzerine asit dökdüler!10 Şubat 2017 Cuma 20:12
  • Şehidimizin cenazesi Cengiz Topel'e getirildi10 Şubat 2017 Cuma 18:29
  • Ticari taksi, üst geçit yakınında yayaya çarptı: 1 ölü10 Şubat 2017 Cuma 17:26
  • Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi10 Şubat 2017 Cuma 15:56
  • Arkadaşını ezen şoför adliyede10 Şubat 2017 Cuma 15:25
  • Minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı10 Şubat 2017 Cuma 13:30
  • 12 işyerini soyup böyle yakalandılar10 Şubat 2017 Cuma 12:49
  • FETÖ'den tutuklanmıştı! Serbest kaldı10 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • İzmit'te tartıştığı arkadaşına çarptı! 1 ölü10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • İzmit'te zincirleme trafik kazası:3 yaralı09 Şubat 2017 Perşembe 21:45
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yardıma Var Mısın?
    • Atakan’lar daha farklı anılmalı
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti